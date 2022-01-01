Более десятка москвичей пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более десятка жителей столицы в новогоднюю ночь получили травмы от пиротехники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали свыше 10 человек", – отмечается в сообщении источника.

Уточняется, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

Ранее врач рассказал об оказании первой помощи при травме от запуска салюта. Эксперт отметил, что часто при запуске люди получают ожоги из-за несвоевременного взрыва. Оглушение человека происходит из-за неисправности пиротехники. Медик подчеркнул, что главная опасность в обращении с пиротехникой заключается в неаккуратном обращении.