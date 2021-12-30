Врач рассказал об оказании первой помощи при травме от запуска салюта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Если после запуска фейерверка человека оглушило, то следует успокоиться и понаблюдать за состоянием пострадавшего. Если слух не восстановится через несколько часов, то следует незамедлительно обратиться за медпомощью, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, часто при запуске люди получают ожоги из-за несвоевременного взрыва. Оглушение человека происходит из-за неисправности пиротехники. Тяжельников подчеркнул, что главная опасность в обращении с пиротехникой заключается в неаккуратном обращении. В этом случае опасность представляют и бенгальские огни, искра от которого может вызвать ожог или попасть в глаз.
"При термических ожогах без нарушения целостности кожных покровов необходимо приложить к месту ожога холод, например криопакет или лед. При наличии раны нужно наложить на рану асептическую повязку. А вот смазывание ожога маслом и попытка проколоть пузырь на месте ожога – это ошибка", – цитирует специалиста РИА Новости.
Тяжельников рассказал, что если человек испугался взрыва, то нужно увести его в безопасное место. При панической атаке пострадавшего необходимо успокоить, дать воды или теплый чай. В случае болей в груди, бледности или других тревожных симптомов врач советует обратиться к специалисту.
Эксперт предупредил, что нельзя запускать салют из рук. Место для запуска также стоит выбирать тщательно: рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Фейерверки также нельзя запускать в закрытом помещении. Перед зажиганием бенгальских огней дома стоит проветрить помещение.
Ранее депутат Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете использования пиротехники в определенных местах. Документ предполагает запрет на использование пиротехники в населенных пунктах, зданиях, лесах, на особо охраняемых территориях, а также в зоне памятников истории и культуры. Закон также предполагает введение запрета на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.
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