Россиян предупредили о наказаниях за запуск фейерверков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России существуют наказания за нарушения при запуске фейерверков. Об этом предупредили юристы, пишет РИА Новости.

Как пояснил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, в стране нет прямого запрета на использование пиротехники во дворах жилых домов. При этом ограничения накладывают некоторые требования пожарной безопасности.

В частности, пиротехнику запрещено взрывать внутри помещений. Кроме того, фейерверки нельзя запускать на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью. Также запрет действует во время массовых мероприятий.

"Гражданам за это грозит штраф в 2–3 тысячи рублей, должностным лицам – в 15 тысяч рублей, ИП – до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей", – рассказал юрист.

В случае если неосторожное обращение с пиротехникой повлечет порчу чужого имущества, гражданину может грозить уголовная ответственность до одного года лишения свободы. Об этом предупредила управляющий партнер "Легес-бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то виновному грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до семи лет", – подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что на многие наименования цены уже увеличились.

