Петарда взорвалась в руках у подростка в Химках

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В подмосковных Химках подросток пострадал в результате взрыва петарды. По факту произошедшего прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований федерального законодательства. Также по результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее врач рассказал об оказании первой помощи при травме от запуска салюта. Эксперт отметил, что часто при запуске люди получают ожоги из-за несвоевременного взрыва. Оглушение человека происходит из-за неисправности пиротехники. Специалист подчеркнул, что главная опасность в обращении с пиротехникой заключается в неаккуратном обращении.