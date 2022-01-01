Петарда взорвалась в руках у подростка в Химках

21:51
Фото: depositphotos/vladacanon
В подмосковных Химках подросток пострадал в результате взрыва петарды. По факту произошедшего прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований федерального законодательства. Также по результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее врач рассказал об оказании первой помощи при травме от запуска салюта. Эксперт отметил, что часто при запуске люди получают ожоги из-за несвоевременного взрыва. Оглушение человека происходит из-за неисправности пиротехники. Специалист подчеркнул, что главная опасность в обращении с пиротехникой заключается в неаккуратном обращении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: