Мужчина в Москве изнасиловал знакомую и сбежал через окно на девятом этаже

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Задержан 46-летний обвиняемый в изнасиловании женщины на северо-западе столицы. Об этом говорится в телеграм-канале "Столичный СК".

Преступление было совершено в ночь с 14 на 15 мая в квартире жилого дома на Пятницком шоссе. Злоумышленник сначала избил знакомую женщину, а после изнасиловал. После этого он перелез через окно девятого этажа к соседям на этаж ниже и скрылся с места преступления.

На допросе мужчина полностью признал вину. Его причастность к преступлению подтвердилась. Следователи собираются ходатайствовать в суде об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Калужской области 58-летний мужчина представился в мессенджере женским именем и познакомился с 16-летней девушкой. Через некоторое время обвиняемый обманом заставил девушку встретиться с ним, после чего вывез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области и изнасиловал.

