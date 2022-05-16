Сенегальские галаго подрались в Московском зоопарке. Им понадобилась помощь ветеринаров.

У одного зверька оказалась повреждена щека. Другой галаго получил травму лапы. Ему меняют повязки и накладывают фиксирующие конструкции. Также животные получают комплекс препаратов для быстрого восстановления.

Как заверили сотрудники, данная ситуация для зверей нормальная. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.