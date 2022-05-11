Москва онлайн покажет, как проходит диспансеризация в павильоне "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 мая зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть экскурсию по одному из павильонов "Здоровая Москва". Наш корреспондент Анна Луговская пройдется по кабинетам и расскажет, кто и как может пройти бесплатную диспансеризацию и получить консультацию специалистов.

46 летних павильонов "Здоровая Москва" заработали в столичных парках.

Все павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для прохождения диспансеризации необходимо предъявить полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Смотрите прямую трансляцию 12 мая в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

