Движение ограничат на улице Павла Андреева с 20 мая по 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение ограничат на участках улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября текущего года в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Уточняется, что до середины осени, будет ограничено движение на участке от Большой Серпуховской улицы до Мытной. Также будет ликвидировано парковочное пространство. С 15 июня до 29 августа на том же участке движение будет осуществляться с сохранением количества полос за счет обустройства временных расширений. Аналогичная ситуация на участке от дома 28, корпус 5, по улице Павла Андреева до дома 50/2, строение 1, на улице Большая Серпуховская – там такой режим движения сохранится с 20 мая до 29 августа.
Между тем с 13 сентября до 15 октября на участке улицы Хавская от Конного переулка до Мытной улицы, а также по улице Павла Андреева от Мытной улицы до Большой Серпуховской движение транспорта будет осуществляться по одной полосе.
Ране стало известно, что с 20 мая до 20 декабря из-за строительных работ движение транспорта ограничат на участке бульвара Энтузиастов в сторону центра от владения 11, строения 23 по улице Золоторожский Вал до дома 2 по бульвару Энтузиастов. Также будут закрыты трамвайные пути, но продолжат работать выделенные полосы общественного транспорта.
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