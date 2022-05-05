"Автотор" выделил своим работникам земельные участки под огороды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Калининградский производитель автомобилей "Автотор" выделил желающим сотрудникам земельные участки под огороды в качестве дополнительной соцподдержки, сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что размер участков составит по 1 тысяче квадратных метров (10 соток), для этих целей было выделено два земельных массива площадью 300 гектаров в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

В компании отметили, что в ходе первого заседания комиссии по распределению земельных участков в районе поселка Холмогоровка методом жеребьевки распределили 168 участков. Во второй половине мая состоится распределение участков в районе поселка Люблино.

Земля на участках вспахана и проборонована, а также организована продажа российского картофеля для обеспечения будущего урожая.

Ранее сообщалось, что "Автотор" приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая.

Коллектив уйдет в оплачиваемый корпоративный отпуск. При этом подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры, продолжат работать в штатном режиме. Работать продолжат и сотрудники, задействованные в создании электромобилей.

"Автотор" выпускает в России автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превышает 2,5 миллиона транспортных средств.