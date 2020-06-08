"Автотор" приостановит производство BMW в июне

Фото: ТАСС/Пресс-служба ООО "Автотор Холдинг"

Калининградской завод "Автотор" в середине июня приостановит производство машин марки BMW. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил генеральный директор "Автотора" Руслан Садыков, проблемы связаны с нехваткой компонентов и запчастей.

"С учетом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт. С середины июня производство BMW на заводе "Автотор" в Калининграде будет приостановлено", – объявил специалист.

По словам Садыкова, конвейер планируется восстановить в начале июля. Директор завода объяснил, что ситуация проработана таким образом, что негативные последствия будут минимизированы.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года может снизиться в размере 15-30 процентов.

