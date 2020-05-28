Nissan объявил об уходе из России бренда Datsun

Фото: ТАСС/ugene Hoshiko/AP

Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании, передает РБК.

"Мы прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55", – заявили в пресс-службе компании.

Сотрудники организации подчеркнули, что намерены направить все силы на производство новых моделей. При этом они уточнили, что к концу 2023 года будет полностью прекращено производство старых моделей и грузовиков.

Автомобильный бренд компании Datsun появился на рынке в 2012 году. В России бренд официально дебютировал в августе 2014 года на Московском международном автосалоне (ММАС).

В конце прошлого года сообщалось о возвращении на российский рынок автомобилей Opel. В 2020 году компания планирует расширить дилерскую сеть в два раза. Кроме того, в продажу поступят фургоны Opel Vivaro.

Продажи Opel в России приостановились в марте 2015 года. Компания прекратила продажи новых автомобилей из-за сложной экономической ситуации и изменения курса валют.

