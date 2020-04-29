Эксперт прокомментировал возможный обвал авторынка на 30%

Фото: depositphotos/dmitrimaruta
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал заявление аналитиков о падении продаж легковых автомобилей в России на 30%, передает ИА "НСН".
По его словам, автомобильный рынок сейчас находится в тяжелой ситуации и в ближайшее время ожидается повышение цен на автомобили, поэтому он рекомендовал водителям позаботиться о покупке нового транспорта сейчас, пока еще цены находятся в приемлемых значениях.
"Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жесткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы", – объяснял Моржаретто.
По его мнению, в нынешней ситуации в первую очередь нужно заниматься раскруткой рынка, стимулировать граждан к покупке автомобилей. Он считает, что можно было бы запустить программы льготного автокредитования, автолизинга, обновления парка, прежде показавшие свою эффективность.
"Других предложений пока нет. Но уверен, через месяц-два какие-то программы придется придумывать, иначе наш авторынок умрет", – отметил эксперт.
Ранее Моржаретто отмечал, что меньше всего убытков от экономического кризиса понесут автосервисы и компании по продаже автомобилей с пробегом. Больше всего кризис на себе ощутят, по его словам, продающие новые автомобили компании и мотобрендовые дилерские центры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: