Эксперт прокомментировал возможный обвал авторынка на 30%

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал заявление аналитиков о падении продаж легковых автомобилей в России на 30%, передает ИА "НСН".

По его словам, автомобильный рынок сейчас находится в тяжелой ситуации и в ближайшее время ожидается повышение цен на автомобили, поэтому он рекомендовал водителям позаботиться о покупке нового транспорта сейчас, пока еще цены находятся в приемлемых значениях.

"Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жесткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы", – объяснял Моржаретто.

По его мнению, в нынешней ситуации в первую очередь нужно заниматься раскруткой рынка, стимулировать граждан к покупке автомобилей. Он считает, что можно было бы запустить программы льготного автокредитования, автолизинга, обновления парка, прежде показавшие свою эффективность.

"Других предложений пока нет. Но уверен, через месяц-два какие-то программы придется придумывать, иначе наш авторынок умрет", – отметил эксперт.

Ранее Моржаретто отмечал, что меньше всего убытков от экономического кризиса понесут автосервисы и компании по продаже автомобилей с пробегом. Больше всего кризис на себе ощутят, по его словам, продающие новые автомобили компании и мотобрендовые дилерские центры.

