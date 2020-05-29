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Общество

04:01

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки нового российского автомобиля

авто транспорт общество

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Стало известно лучшее время для совершения выгодной покупки нового российского автомобиля.

По мнению специалистов Минпромторга РФ, получить выгодное предложение по приобретению машины поможет снятие режима ограничений с автосалонов.

"Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля", – заявили ТАСС в Минпромторге.

Специалисты добавили, что возобновление работы автосалонов поможет заводам поэтапно нарастить производство. В дальнейшем это приведет к поддержке занятости большого количества сотрудников, начиная с поставщиков компонентов и заканчивая автодилерами.

По актуальной информации, продажа автомобилей на данный момент разрешена в 42 российских регионах. В Москве продажи откроют 1 июня.

В 2020 году кабмин РФ выделил 17 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Как сообщили в Минпромторге, льготные кредиты станут доступны также медработникам, семьям с одним несовершеннолетним ребенком и гражданам, отдавшим свои автомобили старше 6 лет в Trade-in.

Кроме того, Минпромторг внес предложение об увеличении максимальной цены автомобиля, на который можно взять льготный кредит. Так, ее планируется поднять с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Nissan объявил об уходе из России бренда Datsun. Сотрудники организации отметили, что намерены направить все силы на производство новых моделей.

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