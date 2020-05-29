В Минпромторге назвали лучшее время для покупки нового российского автомобиля

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Стало известно лучшее время для совершения выгодной покупки нового российского автомобиля.
По мнению специалистов Минпромторга РФ, получить выгодное предложение по приобретению машины поможет снятие режима ограничений с автосалонов.
"Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля", – заявили ТАСС в Минпромторге.
Специалисты добавили, что возобновление работы автосалонов поможет заводам поэтапно нарастить производство. В дальнейшем это приведет к поддержке занятости большого количества сотрудников, начиная с поставщиков компонентов и заканчивая автодилерами.
По актуальной информации, продажа автомобилей на данный момент разрешена в 42 российских регионах. В Москве продажи откроют 1 июня.
В 2020 году кабмин РФ выделил 17 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Как сообщили в Минпромторге, льготные кредиты станут доступны также медработникам, семьям с одним несовершеннолетним ребенком и гражданам, отдавшим свои автомобили старше 6 лет в Trade-in.
Кроме того, Минпромторг внес предложение об увеличении максимальной цены автомобиля, на который можно взять льготный кредит. Так, ее планируется поднять с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.
Ранее Nissan объявил об уходе из России бренда Datsun. Сотрудники организации отметили, что намерены направить все силы на производство новых моделей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: