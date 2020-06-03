Производство и продажи автомобилей в России снизятся минимум на 15%

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года может снизиться в размере 15-30 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, снижение, конечно, будет – мы это понимаем, видим и оцениваем снижение объемов производства и рынка в целом от 15% до 30%. Говорить точно пока сложно, но мы понимаем уже примерно, как складывается ситуация, поэтому такой разброс индикаторов присутствует", – заявил министр.

На данный момент отрасль получила поддержку от государства в размере 25 миллиардов рублей. В эту сумму включены госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта.

По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году уже была отмечена тенденция на снижение – было продано на 2,3 процента меньше легковых и коммерческих машин. Кроме того, на 2,5 процента упало производство легковых автомобилей и на 1,1 процента – грузовых.

В 2020 году значительное падение рынка произошло в апреле – мае на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. По данным АЕБ, падение продаж автотехники составило 72,4%, до почти 39 тысяч машин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в сложившейся ситуации необходимо оказать помощь автомобильной промышленности. Глава государства заявил, что салоны продаж машин откроются одними из первых.

Так и произошло – в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, посетить салоны можно уже с 1 июня. При этом необходимо соблюдать установленные в городе санитарные правила безопасности.