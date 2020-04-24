Путин предложил направить 7 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования

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В России необходимо поддержать спрос на продукцию автопрома, на эти цели можно дополнительно направить 7 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Глава государства напомнил, что в стране уже действуют такие льготные программы, как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль".
"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей", – сказал президент в ходе совещания по поддержке автопрома.
Путин подчеркнул, что это должно поспособствовать доступности автокредитов для россиян.
Кроме того, российский лидер заявил, что дополнительно будет выделено 6 миллиардов рублей на программы льготного автолизинга.
По словам президента, среди компаний, которые первыми откроются после снятия ограничений из-за коронавируса, будут автодилеры. Он подчеркнул, что существует необходимость в возобновлении работы отрасли. Путин также отметил, что в сложившейся ситуации необходимо "подставить плечо" автопрому.
Ранее в столице остановили работу каршеринговых сервисов. Данное ограничение было введено как мера профилактики распространения коронавируса.
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