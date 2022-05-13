В Госдуме требуют провести проверку после гибели животного на борту "Аэрофлота"

Фото: телеграм-канал BAZA

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".

"Опять погибшее животное на борту "Аэрофлота", единственной российской авиакомпании, которая не пошла на наши требования и не повысила вес животных, разрешенных к провозу в салоне вместе с владельцем, а не в багаже вместе с чемоданами", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам депутата, авиакомпанией было дано согласие на увеличение веса питомцев, которых можно брать в салон самолета, был выпущен официальный документ, но "ничего реально не было сделано", что повлекло смерть животного.

Ранее стало известно, что на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" умерла собака, предположительно, из-за переохлаждения.

В июне сообщалось, что "Аэрофлот" внес изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелета всех категорий пассажиров.

Новые правила увеличили количество питомцев с одного до трех, разрешенных к перевозке одним пассажиром. В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов.