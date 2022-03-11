Присяжные признали виновным экс-главу Раменского района МО по делу об убийстве

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Присяжные вынесли обвинительный вердикт бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.

Адвокат добавил, что 17 марта состоится обсуждение вердикта и оглашение приговора.

Андрей Кулаков был задержан в мае 2019 года по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Подсудимый не признал вину, несмотря на найденные следствием улики. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

29 мая 2019 года Кулаков досрочно прекратил полномочия главы Раменского городского округа. Исполняющим обязанности руководителя стал Николай Воробьев.