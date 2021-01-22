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Общество

18:20

Экс-главу Раменского района МО будут судить по делу об убийстве

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему главе Раменского района Подмосковья по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", – уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Андрей Кулаков был задержан в мае 2019 года по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Подсудимый не признал вину, несмотря на найденные следствием улики.

29 мая 2019 года Кулаков досрочно прекратил полномочия главы Раменского городского округа. Исполняющим обязанности руководителя стал Николай Воробьев.

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