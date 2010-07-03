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31 мая, 22:39

Общественники надеются узнать, как погибла зампред ОП Раменского района

происшествия

31 мая, 22:39

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Фото: vk.com/opramenskoe

В Общественной палате Раменского района Подмосковья выразили надежду, что удастся выяснить истинную причину гибели зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

"Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги Евгении Исаенковой. Как это случилось, почему, кто виноват?", − сказано на странице Общественной палаты Раменского в Instagram. "Очень надеемся, что когда правоохранительные органы закончат свою работу, мы узнаем ответы на эти вопросы", − подчеркнули коллеги погибшей.

В посте представители районной Общественной палаты выразили соболезнования в связи с гибелью Евгении Исаенковой и поделились воспоминаниями о ней.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к убийству Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. СК возбудил уголовное дел об убийстве.

По данным следствия, Кулаков из-за личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Это произошло в ночь на 2 мая. Тело женщины обнаружили спустя два дня.

происшествия

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