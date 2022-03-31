Жителя Чукотки осудили на 16,5 лет за убийство спящих родителей топором

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Суд на Чукотке назначил 16 лет и 6 месяцев колонии строго режима 34-летнему мужчине, который убил топором спящих мать и отчима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"12 августа 2010 года на почве ссоры и личной неприязни мужчина убил свою мать и отчима. <...> В 2012 году указанное уголовное дело уже рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая большинством голосов признала подсудимого невиновным. На основании указанного вердикта в отношении мужчины был постановлен оправдательный приговор", – говорится в сообщении.
Государственный обвинитель не согласился с оправдательным приговором. После этого Верховный суд России отменил его и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Однако в ноябре 2012 года мужчина скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск.
Задержали злоумышленника только в 2021 году в Москве. Его этапировали в Анадырь и возобновили производство по уголовному делу.
"На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил", – уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что жителя Чукотки осудили на полтора года исправительных работ за то, что он случайно застрелил своего родственника, перепутав его с медведем. Несчастный случай произошел в августе 2020 года.
Ночью трое жителей села Снежное рыбачили неподалеку от села Усть-Белая. Подсудимый собирал дрова для разведения костра, услышав в кустах шум он четыре раза выстрелил из охотничьего ружья. После этого он увидел лежащего на земле родственника с огнестрельными ранениями.
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