В центре Москвы мужчина забрался на 43-метровый памятник

Неизвестный мужчина забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в центре Москвы. Он буквально карабкался по выступам на памятнике. Скорая и спасатели уже на месте. Прибыли также психологи.

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