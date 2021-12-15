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Происшествия

17:28

Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания в Сургуте

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования на улице 30 лет Правды в Сургуте. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по региону.

"По предварительным данным, 15 декабря 2021 года около 18 часов произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по улице 30 лет Победы в Сургуте. Автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что в результате происшествия пострадали 6 человек, двое из них были доставлены в больницу. При этом ТАСС со ссылкой на администрацию Сургута сообщает о 10 пострадавших.

"На данный момент один из них в тяжелом состоянии", – сказали в пресс-службе.

Обстоятельства случившегося выясняются. Следователи проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о возгорании газопровода в Кочубеевском округе Ставрополья. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской.

По данным МЧС, перед этим произошла авария на газопроводной трубе диаметром 500 миллиметров. По данному факту следователи начали проверку.

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