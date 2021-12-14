В Ставрополье остановили подачу газа из-за возгорания газопровода

14 декабря, 22:01
Фото: instagram.com/vladimirvladimirov5807
В Кочубеевском округе Ставрополья остановили подачу газа из-за возгорания газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону Юлию Дашкевич.
"В данную минуту без газоснабжения остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва газопровода будут ликвидированы, для этого нужно время. Работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", – сказала она.
По информации ведомства, возгоранию предшествовала авария на газопроводной трубе диаметром 500 миллиметров. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская.
Глава Кочубеевского округа Алексей Клевцов сообщил, что в результате разрушений не зафиксировано, угрозы населенным пунктам нет. Также не поступало информации о пострадавших.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 8 единиц техники и 21 человек. На место также выехал начальник регионального МЧС Владимир Кий. По данному факту прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на газовой подстанции на юго-западе столицы. Огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
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