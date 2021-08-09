НЛМК анализирует причину хлопка на территории кислородного цеха в Липецке

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Группа НЛМК, владеющая Новолипецким металлургическим комбинатом, проводит анализ причин хлопка, который произошел на территории кислородного цеха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Утром 9 августа экстренные службы сообщили о взрыве, произошедшем в пристройке к конвертерному цеху № 2 НЛМК в Липецке, в результате чего загорелась крыша здания, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

"9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано", – отметили в компании.

Там также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, сейчас анализируется причина взрыва. Работа конвертерного цеха № 2 приостановлена.

5 августа на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Предприятие играет важную роль в подготовке высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья. В результате инцидента на газопроводе "Ямал – Европа" почти вдвое упала прокачка газа.

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Компания "Газпром", которой принадлежит завод, начала проверку с целью выяснения причин аварии.

