НЛМК анализирует причину хлопка на территории кислородного цеха в Липецке

12:33
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев
Группа НЛМК, владеющая Новолипецким металлургическим комбинатом, проводит анализ причин хлопка, который произошел на территории кислородного цеха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Утром 9 августа экстренные службы сообщили о взрыве, произошедшем в пристройке к конвертерному цеху № 2 НЛМК в Липецке, в результате чего загорелась крыша здания, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.
"9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано", – отметили в компании.
Там также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, сейчас анализируется причина взрыва. Работа конвертерного цеха № 2 приостановлена.
5 августа на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Предприятие играет важную роль в подготовке высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья. В результате инцидента на газопроводе "Ямал – Европа" почти вдвое упала прокачка газа.
Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Компания "Газпром", которой принадлежит завод, начала проверку с целью выяснения причин аварии.
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