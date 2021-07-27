Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города

Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH

Угроза для немецкого Леверкузена после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется, сообщает РИА Новости.

Известно, что горели хлорсодержащие растворители.

"Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение об угрозе", – рассказал представитель компании.

По последним данным, в результате взрыва на химическом предприятии один человек погиб и 16 пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Пожар, возникший в результате мощного взрыва, уже потушили. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Взрыв прогремел в немецком городе Леверкузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия в 09:40 по местному времени (10:40 по Москве). Компания Currenta, владеющая промзоной, в которой расположено предприятие, подтвердила информацию о взрыве.

Местная полиция предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.

