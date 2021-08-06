"Газпром" анализирует причины и последствия аварии на Уренгойском заводе

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

Компания "Газпром" проводит проверку с целью анализа причин аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, специалисты дадут оценку вероятным последствиям произошедшего инцидента.

Накануне, 5 августа, произошел пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Предприятие принадлежит ООО "Газпром переработка" и играет важную роль в подготовке высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья. В связи с пожаром на газопроводе "Ямал – Европа" почти вдвое упала прокачка газа.

В июле в Пермском крае произошел пожар на магистральном газопроводе "Уренгой – Центр II". Возгорание стало последствием мощного взрыва. Его удалось оперативно потушить.