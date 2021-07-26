Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае ликвидирован

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар на магистральном газопроводе "Уренгой – Центр II" в Пермском крае полностью потушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

Известно, что ликвидация произошла в понедельник, 26 июля, в 22:30.

"Причина (возгорания. – Прим. ред.) будет установлена", – пообещали в ведомстве.

Там также уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на 1 595-м километре газопровода произошел разрыв с последующим возгоранием. При этом в компании "Газпром трансгаз Чайковский" уточняли, что поставкам газа конечным потребителям ничего не угрожает.

По данным краевого управления МЧС, разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе. Как рассказали очевидцы, высота клубов дыма или пара доходила до 40 метров, а ширина – до 30 метров.