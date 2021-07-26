Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае ликвидирован

26 июля, 23:59
Фото: телеграм-канал "112"
Пожар на магистральном газопроводе "Уренгой – Центр II" в Пермском крае полностью потушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.
Известно, что ликвидация произошла в понедельник, 26 июля, в 22:30.
"Причина (возгорания. – Прим. ред.) будет установлена", – пообещали в ведомстве.
Там также уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее стало известно, что на 1 595-м километре газопровода произошел разрыв с последующим возгоранием. При этом в компании "Газпром трансгаз Чайковский" уточняли, что поставкам газа конечным потребителям ничего не угрожает.
По данным краевого управления МЧС, разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе. Как рассказали очевидцы, высота клубов дыма или пара доходила до 40 метров, а ширина – до 30 метров.
Авария на газопроводе в Пермском крае не прекратила поставки топлива
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: