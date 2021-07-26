В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

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На магистральном газопроводе "Уренгой – Центр II" в Пермском крае произошел разрыв с дальнейшим возгоранием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Газпром трансгаз Чайковский".

"На 1 595-м километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II" около реки Сылвы произошел разрыв с возгоранием", – сказали в компании, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Там также уточнили, что поставкам газа конечным потребителям ничего не угрожает: топливо в полном объеме поставляется по параллельным газопроводам.

До этого в краевом управлении МЧС сообщали о разгерметизации газопровода в Кишертском округе. По словам очевидцев, высота клубов дыма или пара доходила до 40 метров, а ширина – до 30 метров, однако примерно к 19:00 мск облако рассеялось.

В начале июля взрыв газа произошел в доме в Нижнем Новгороде. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Из здания эвакуировали 28 человек, еще 3 пострадали.

