На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв – СМИ

Фото: twitter.com/globaltimesnews

На одном из заводов в провинции Хэнань в Китае произошел взрыв. Об этом сообщает газета Global Times.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы. Подробности случившегося пока не сообщаются. По данным Sina News, пострадавших нет.

"20 июля на фабрике в городе Дэнфэне произошел взрыв. Сотрудники городского бюро по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия, сообщений о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице в Геленджике произошел взрыв. Повреждены оказались также пять домов и автомобили, припаркованные рядом со зданием.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.