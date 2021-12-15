СК возбудил дело после гибели двоих взрослых и двоих детей при пожаре в Приамурье

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Четыре человека стали жертвами пожара в частном деревянном доме в Приамурье. Об этом информирует сайт областного Следственного управления СК.

Как заявили в ведомстве, в результате возгорания погибли двое взрослых, а также годовалый мальчик и одиннадцатилетняя девочка.

"По факту гибели людей следственным отделом по городу Шимановск <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госпожнадзора. Для определения причин возгорания назначены судебные экспертизы.

Ранее пожар произошел в частном жилом доме в городском округе Клин. В результате случившегося погибли два человека.