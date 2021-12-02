Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

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Пожар произошел в частном жилом доме в городском округе Клин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб.
По его данным, возгорание случилось в деревне Некрасино в ночь на четверг, 2 декабря.
"Погибли два человека", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент возгорание удалось полностью ликвидировать.
Ранее пожар произошел на севере Москвы. Возгорание случилось в квартире дома на Дубининской улице.
Из горящего дома удалось спасти троих взрослых и двоих детей. При этом еще один человек пострадал.