Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

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Пожар произошел в частном жилом доме в городском округе Клин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб.

По его данным, возгорание случилось в деревне Некрасино в ночь на четверг, 2 декабря.

"Погибли два человека", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее пожар произошел на севере Москвы. Возгорание случилось в квартире дома на Дубининской улице.

Из горящего дома удалось спасти троих взрослых и двоих детей. При этом еще один человек пострадал.