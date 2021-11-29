Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в здании на улице Дубининской.

"Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 16 человек, еще 30 покинули здание самостоятельно", – рассказали в МЧС.

Из горящего дома также были спасены трое взрослых и двое детей, отметили в ведомстве. При этом еще один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.

В 22:34 пожарным удалось полностью потушить возгорание. Общая площадь пожара составила 67 квадратных метров.

Ранее возгорание случилось на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте в Москве. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из здания при помощи автолестниц удалось спасти 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.

Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповской, а также по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.