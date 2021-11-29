Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы

29 ноября, 23:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в здании на улице Дубининской.
"Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 16 человек, еще 30 покинули здание самостоятельно", – рассказали в МЧС.
Из горящего дома также были спасены трое взрослых и двое детей, отметили в ведомстве. При этом еще один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.
В 22:34 пожарным удалось полностью потушить возгорание. Общая площадь пожара составила 67 квадратных метров.
Ранее возгорание случилось на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте в Москве. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Из здания при помощи автолестниц удалось спасти 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.
Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповской, а также по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.
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