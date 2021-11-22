Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

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Фото: instagram.com pdd.perm
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, пострадали три человека", – подтвердил собеседник агентства.
Он добавил, что ранг пожара был понижен с третьего до второго.
Пожар случился на первом этаже в доме 32, корпусе 8 на Волгоградском проспекте. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 120 квадратных метров.
В МЧС уточнили, что из здания при помощи автолестниц спасли 15 человек.
В департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения по улице Новоостаповская из-за пожара. Кроме того, движение остановили по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.
В свою очередь, в МЧС попросили столичных водителей объезжать данный участок, чтобы не создавать помех для машин экстренных служб.
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