Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

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Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, пострадали три человека", – подтвердил собеседник агентства.

Он добавил, что ранг пожара был понижен с третьего до второго.

Пожар случился на первом этаже в доме 32, корпусе 8 на Волгоградском проспекте. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 120 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что из здания при помощи автолестниц спасли 15 человек.

В департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения по улице Новоостаповская из-за пожара. Кроме того, движение остановили по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.

В свою очередь, в МЧС попросили столичных водителей объезжать данный участок, чтобы не создавать помех для машин экстренных служб.