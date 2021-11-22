Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара в хостеле на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в хостеле на Волгоградском проспекте", – утверждается в официальном телеграм-канале прокуратуры.

Пожар случился ранее на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Из здания при помощи автолестниц спасли 15 человек. При этом три человека пострадали.

Из-за пожара перекрыли движение по Новоостаповской улице. Кроме того, движение остановили по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.

В данный момент возгорание удалось локализовать. Об этом заявлял источник в экстренных службах города.