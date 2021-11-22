Площадь пожара в хостеле в Москве увеличилась до 120 "квадратов"

Фото: ГУ МЧС по Москве

Площадь пожара в хостеле на Волгоградском проспекте увеличилась до 120 квадратных метров.

Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Как передает ТАСС, в тушении возгорания участвуют около 60 человек и 28 единиц техники.

В МЧС уточнили, что из здания при помощи автолестниц спасли 15 человек.

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения по улице Новоостаповская из-за пожара.

"Затруднений движения на прилегающих улицах нет", – добавили в телеграм-канале Дептранса.

Пожар случился на первом этаже в доме 32, корпусе 8 на Волгоградском проспекте. По информации источника в экстренных службах, сложность возгорания была повышена до третьего ранга.

В МЧС также попросили столичных водителей объезжать данный участок, чтобы не создавать помех для машин экстренных служб.