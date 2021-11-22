Сложность пожара в хостеле в Москве повысили до третьего ранга

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Сложность пожара в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве повысили до третьего ранга. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на источник в экстренных службах.

Ранее возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Пожар случился на первом этаже в доме 32, корпусе 8. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания 15 человек. В ведомстве также попросили столичных водителей объезжать данный участок, чтобы не создавать помех для машин экстренных служб.