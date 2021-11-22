15 человек спасли при пожаре в хостеле в Москве

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Пожар произошел в хостеле в Москве. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

По информации ведомства, огонь охватил здание на Волгоградском проспекте.

"На данный момент спасено 15 человек. Дальнейшая информация уточняется", – сообщили в МЧС.

Там предупредили столичных водителей, что движение в районе пожара затруднено.

"Заблаговременно выбирайте пути объезда, не создавайте помех для проезда автомобилей экстренных служб!" – попросили в ведомстве.

Возгорание случилось на первом этаже в доме 32, корпусе 8. По предварительным данным источника ТАСС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в пристройке бывшего кинотеатра в Москве. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. При этом сведений о пострадавших не поступало.