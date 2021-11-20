В пристройке бывшего кинотеатра в Москве произошел пожар

Фото: МЧС России

На юго-западе Москвы в пристройке находившегося на реконструкции бывшего кинотеатра произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Происходит возгорание мусора и деревянного обрешетника кровли на втором этаже пристройки на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Серпухове произошел крупный пожар в производственном здании. Оно находится на территории завода по изготовлению продукции из пластика. Огнем охвачено почти три тысячи квадратных метров.