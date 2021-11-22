Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Новоостаповской улице восстановили после пожара в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом заявили в департаменте транспорта города.

"Движение восстановлено", – подтвердили в телеграм-канале Дептранса.

Ранее возгорание произошло на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из-за случившегося было перекрыто движение по улице Новоостаповской. Кроме того, движение остановили по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.

В 00:57 было объявлено о ликвидации пожара.