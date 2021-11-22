Пожар в хостеле в Москве потушили

Фото: ГУ МЧС по Москве

Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве удалось полностью потушить. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.

Как уточнили в ведомстве, ликвидация возгорания была объявлена в 00:57.

По информации ТАСС, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Возгорание случилось ранее на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из здания при помощи автолестниц удалось спасти 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.

Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповской, а также по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.