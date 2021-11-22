Пожар в хостеле в Москве локализовали

Видео: источник видео: instagram.com pdd.perm

Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте удалось локализовать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах столицы.

"Пожар локализован", – подтвердил собеседник агентства.

Пожар случился ранее на первом этаже в доме 32, корпусе 8 на Волгоградском проспекте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Из здания при помощи автолестниц спасли 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.

Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповская. Кроме того, движение остановили по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.

В свою очередь, в МЧС попросили столичных водителей объезжать данный участок, чтобы не создавать помех для машин экстренных служб.