СК начал проверку после аварии на газопроводе в Ставропольском крае

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Следователи начали проверку по факту разгерметизации и возгорания газопровода в Ставропольском крае. Об этом информирует пресс-служба регионального Следственного управления СК.

На сайте ведомства отмечается, что проверка инициирована по указанию руководителя подразделения Игоря Иванова.

"Кочубеевский межрайонный следственный отдел СУСК России по Ставропольскому краю организовал доследственную проверку", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе проверки планируется выяснить все обстоятельства и причины случившегося. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

О возгорании стало известно вечером во вторник, 14 декабря. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская.

По данным МЧС, перед этим произошла авария на газопроводной трубе диаметром 500 миллиметров.

Позднее в компании "Газпром трансгаз Ставрополь" заявили о начале восстановительных работ на газопроводе. Уточнялось, что специалисты временно отключили газоснабжение потребителей от распределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской.