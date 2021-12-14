"Газпром трансгаз Ставрополь" приступил к восстановлению газопровода после возгорания

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Компания "Газпром трансгаз Ставрополь" начала восстановительные работы после разгерметизации и возгорания газопровода-отвода, случившееся в Ставропольском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Там отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Поврежденный участок оперативно локализован", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе уточнили, что специалисты временно отключили газоснабжение потребителей от распределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской.

Причину случившегося будет устанавливать специально созданная комиссия.

О возгорании стало известно вечером во вторник, 14 декабря. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская.

По данным МЧС, перед этим произошла авария на газопроводной трубе диаметром 500 миллиметров.