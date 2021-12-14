"Газпром трансгаз Ставрополь" приступил к восстановлению газопровода после возгорания

14 декабря, 23:38
Фото: instagram.com/vladimirvladimirov5807
Компания "Газпром трансгаз Ставрополь" начала восстановительные работы после разгерметизации и возгорания газопровода-отвода, случившееся в Ставропольском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
Там отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
"Поврежденный участок оперативно локализован", – подчеркнули в компании.
В пресс-службе уточнили, что специалисты временно отключили газоснабжение потребителей от распределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской.
Причину случившегося будет устанавливать специально созданная комиссия.
О возгорании стало известно вечером во вторник, 14 декабря. Факельное горение высотой 1,5 метра зафиксировали между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетская.
По данным МЧС, перед этим произошла авария на газопроводной трубе диаметром 500 миллиметров.
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