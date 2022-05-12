Ветеринар предупредил о смертельной опасности бешенства для человека

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Президент союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский призвал не подходить к диким животным и не гладить их в период весны, когда риск бешенства высок.
"Это крайне опасное заболевание. Если вирус попадает к человеку, рана сразу же не промывается и не ставится вакцина, то летальность 100-процентная, так что обязательно нужно очень ответственно относиться к этому явлению", – сказал ветеринар News.ru.
При этом он отметил, что сегодня животных активно прививают, поэтому ситуация с бешенством не является критической. Уражевский также призвал вакцинировать и домашних животных, потому что они чаще заражаются после контакта с дикими лисами и собаками.
В конце марта в московских приютах стартовала сезонная вакцинация собак и кошек. Она проводится каждый год. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций.
"Доктор 24": бешенство
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