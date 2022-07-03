Медведица из Московского зоопарка спасается от жаркой погоды в бассейне

Медведица из Московского зоопарка спасается от жары в бассейне.

Отмечается, что для животного бассейн является одновременно зоной для купания кулером, откуда можно попить воды, чтобы охладиться и поддержать водный баланс.

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