Манул в Московском зоопарке снова проявил интерес к публике

Манул Тимофей в Московском зоопарке проявил признаки общительности. Он начал подходить к людям, но не без резких движений.

Сотрудники в зоопарке говорили, что Тимофей – мизантроп по характеру. Этот вид кошек неприручаем по природе. Недавно манул был замечен в неоднократных попытках напасть на видеооператора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.