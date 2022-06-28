На шоу "Форт Боярд" заменят живых тигров виртуальными

"Форт Боярд" заменит живых тигров виртуальными. Такими планами поделились организаторы знаменитого шоу. Они прислушались к защитникам прав животных. Теперь эксплуатации зверей положен конец. С участниками игры впредь будут взаимодействовать виртуальные 3D-модели.

Изначально была идея просто использовать монтаж архивных кадров с тиграми, но в итоге от нее отказались. Как это все будет выглядеть, обещают показать уже в следующем сезоне шоу "Форт Боярд". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.