"Тайны кино": "Восхождение"

30 декабря 1975 года после четырех лет споров и хождений по кабинетам Госкино режиссер Лариса Шепитько получила долгожданное разрешение на экранизацию повести Василя Быкова "Сотников", а уже 3 января 1976 года снимала первые эпизоды на сорокаградусном морозе под Муромом.

Потом Лариса Ефимовна говорила, что история создания фильма "Восхождение" – это удивительный роман – драматический. Почему сценарий о партизанской войне утверждали почти четыре года? Как появилось название картины "Восхождение"?

Кто из популярных актеров мечтал сыграть роль Сотникова? Какой подвиг на съемочной площадке совершили артисты массовки? И как Лариса Шепитько создавала свой последний фильм? Об этом – в программе "Тайны кино".