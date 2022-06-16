"Звезды советского экрана": "Начальник Чукотки", "Женя, Женечка" и "Катюша"

"Начальник Чукотки", "Женя, Женечка" и "Катюша" – в апреле 1966 года эти названия мало о чем говорили читателям журнала "Советский экран", в то время как имя Булата Окуджавы уже давно гремело на всю страну. О том, что их любимый бард станет соавтором режиссера Владимира Мотыля, киноманы узнали одними из первых из новой рубрики "Перед фильмом".

Там же рассказывалось о скором начале съемок еще одной картины под названием "Начальник Чукотки". Любопытно, что корреспондент ни словом не обмолвился об исполнителе главной роли. Хотя молодой режиссер Виталий Мельников уже давно приметил подходящего актера. Дело оставалось за малым – утвердить Михаила Кононова.

Почему прохожие пугливо крестились при виде Алексея Грибова? Из-за чего Михаил Кононов не любил фильм "Начальник Чукотки"? За что режиссеру Виталию Мельникову было стыдно перед Алексеем Петренко? За что арестовали Олега Даля во время съемок фильма "Женя, Женечка и Катюша"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

