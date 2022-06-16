"Звезды советского экрана": "Начальник Чукотки", "Женя, Женечка" и "Катюша"

"Начальник Чукотки", "Женя, Женечка" и "Катюша" – в апреле 1966 года эти названия мало о чем говорили читателям журнала "Советский экран", в то время как имя Булата Окуджавы уже давно гремело на всю страну. О том, что их любимый бард станет соавтором режиссера Владимира Мотыля, киноманы узнали одними из первых из новой рубрики "Перед фильмом".
Там же рассказывалось о скором начале съемок еще одной картины под названием "Начальник Чукотки". Любопытно, что корреспондент ни словом не обмолвился об исполнителе главной роли. Хотя молодой режиссер Виталий Мельников уже давно приметил подходящего актера. Дело оставалось за малым – утвердить Михаила Кононова.
Почему прохожие пугливо крестились при виде Алексея Грибова? Из-за чего Михаил Кононов не любил фильм "Начальник Чукотки"? За что режиссеру Виталию Мельникову было стыдно перед Алексеем Петренко? За что арестовали Олега Даля во время съемок фильма "Женя, Женечка и Катюша"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: