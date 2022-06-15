"Звезды советского экрана": "Белые росы"

На одной из обложек апрельского номера журнала "Советский экран" за 1984 год читателей ждал цветной фотоколлаж. Такой же яркий, как разгар весны. Страница пестрела целым созвездием отечественных знаменитостей, таких как Николай Караченцов, Галина Польских, Всеволод Санаев, Михаил Кокшенов. Это первые опубликованные кадры нового фильма "Белые росы", премьеру которого все ждали. Он должна была состояться как раз в этом месяце.
Какая сцена в фильме "Белые росы" вызвала панику у актера Николая Караченцова? Из-за чего Станислав Садальский устроил скандал прямо на съемочной площадке? Почему в одном из эпизодов картины на актрисе Наталье Хорохориной лопнуло платье? Зачем съемочная группа картины "Белые росы" разрушила дом на Курилах? Как вышло, что главную песню фильма начали распевать по всей стране задолго до премьеры? И почему Всеволод Санаев и Борис Новиков рыдали в конце съемок?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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